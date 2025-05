Eduardo Sacheri y "Demasiado lejos": "La historia transcurre en nuestras vidas"

Ética y transparencia de BioBioChile

“Creo que es lo único que nos une: la Selección de fútbol y Las Malvinas”, afirma el connotado escritor argentino Eduardo Sacheri, en entrevista con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en el programa “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio. Está allí para conversar sobre su reciente novela, “Demasiado Lejos” (Penguin Random House), que se sitúa precisamente durante el conflicto de 1982. “Es curioso que una identidad colectiva se sustente en una tierra prometida, en una tierra que se siente como usurpada y en jugar bien a algo y enorgullecernos colectivamente de eso, como es el fútbol”.

“Demasiado Lejos” es una novela que pone el foco en personas “sin importancia”, que viven en Buenos Aires. “En general en todos mis libros a mí me gusta elegir personajes pequeños. No me llevo bien con la graaan figura. Me parece que las grandes figuras tienen su propia narrativa ya construida. (…) Distinto es cualquiera de nosotros durante la gran historia”. Porque, como sentencia: “la Historia transcurre en nuestras vidas. No somos tan conscientes”.

En “Demasiado Lejos” va a “pequeños personajes: el mozo que le sirve el café a Galtieri, no Galtieri; la empleada de Cancillería que toma notas, no el Canciller”.

Y desde esos mundos cotidianos, se sumerge en otro aspecto: “Esta distancia entre qué decir y qué callar, o lo que dicen los demás y lo que diría, en fenómenos colectivos tan abrasantes como fue la Guerra de las Malvinas es uno de los puntos que más me interesaba. Toda la manada va para un lado y el que no va, el que siente el deber ético de no correr en la misma dirección, me interesaba esa soledad”.

“Porque es muy tranquilizador compartir el consenso. Y al contrario, no ser parte de algo te deja a la intemperie, te deja en soledad.

Algunos de los personajes no sienten que esté bien avalar la reconquista argentina de Las Malvinas en esta guerra porque siente que es avalar a la dictadura”.

“Ni hablar la familia de los combatientes que ellos sí tienen otra mirada: porque sus hijos serán parte de esta tormenta”.

Confidencia que en noviembre viene otro libro “no por continuar este, sino por completar”. Y explica: “Mi plan original era: voy a contar la Guerra de los que están lejos y los que están en la Guerra. Ya en plena tarea de escritura, en la parte final de mi trabajo, sentí que eran dos novelas distintas porque (los personajes) vivían dos planetas distintos”. Es el mismo período, “esos tres meses vertiginosos” pero desde lugares muy diferentes.

También compartió anécdotas de su trabajo con Juan José Campanella en la oscarizada “El Secreto de sus Ojos”, basada en su novela “La Pregunta de sus ojos”, así como sus otros acercamientos al cine.

El programa fue grabado en el estudio de TV de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.