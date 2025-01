Bernardita Olmedo y " Mala amiga" : "Me gustaría que sirviera de reflexión sobre la amistad"

Guionista y dibujante, Bernardita Olmedo —alias Bruta— lanzó recientemente un libro de viñetas: “Mala Amiga” (Lumen, Penguin Libros).

Para conversar sobre él estuvo con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio.

“El tema de la amistad y el quiebre de la amistad con que trabajé el libro, para probar, subí algunas viñetas (que no están en este libro) a mi Instagram (bruta_queesbruta). Y tuvo harta aceptación”.

“Para mí la amistad es crucial, es de los vínculos más importantes. Por supuesto amo a mi familia y mi pareja, pero mis amistades han sido básicas. Y me di cuenta que por eso de tener amigas per se, hubo relaciones que romanticé. Ese límite que uno debe poner y no puse”.

“Tengo muy bonitas amistades, que no nos vemos ni hablamos, pero seguimos siendo amigas. Pero en algunas casos, cuando se pasan esos límites, porque crees que es la manera…”

Marco Antonio acota: “Hay un cierto grado de toxicidad. Borges lo decía. No hay un “tratado” que firmar. Y hay gente que cobra, en la amistad y en el amor”.

Sobre el uso del blanco y negro y el grafito, la autora dice:

“Es mi estilo. El negro sobre blanco para mí es la mejor manera de comunicar. Y dibujo a mano, no digital”.

En “Mala Amiga”, explica, “lo distinto a los anteriores, es que pegué un paso a la novela gráfica, aunque no sé si hablar de novela. Pero acá hay una historia hilada que está siendo narrada por un personaje”.

Es un libro lleno de sutilezas, un regalo sobre la amistad, que incluye un catálogo de “amistades diversas”.

“Se puede leer de varias formas”, dice. “Me gustaría que la reflexión estuviera en qué significa ser una mala amiga, qué significa ser una buena amiga. Yo también me cuestiono. La buena o la mala amiga podemos ser todos”.