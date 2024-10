En el teatro Finis Terrae, De la Parra y Cohen se despiden de "La secreta obscenidad de cada día"

A 40 años de su estreno, Marco Antonio de la Parra y León Cohen se despiden en el Teatro Finis Terrae de “La Secreta Obscenidad de Cada Día”, la obra chilena más representada en el mundo.

Colegas (ambos son psiquiatras) y grandes amigos, De la Parra y Cohen conforman el elenco original de la obra, la que han representado en numerosas ocasiones y lugares. Esta será la última vez que lo hagan, aunque “La Secreta…” siga en cartelera en Chile y otras partes del mundo, con otros actores.

Ana Josefa Silva conversó con ambos en el programa “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio (esta vez, De la Parra se pasó a la silla de los invitados).

“Es reestreno, es celebrar los 40 años, pero también es despedirnos un poco de ella”, dice el dramaturgo. La primera vez que la hicieron, dice, “éramos dos jóvenes que Hans Ehrman nos calificó como dos psiquiatras sueltos. Ahora somos dos viejos sueltos y no necesitamos maquillarnos”.

“Es una gran obra: como no soy el dramaturgo, puedo decirlo”, acota León Cohen. “Vi cómo se convirtió en parte de de la historia del teatro chileno. Hay en ella algo que burla la censura: es la inteligencia de la obra, porque no es una obra panflletaria, aún cuando toca la dictadura, la censura, etc”.

Durante el programa recordaron no solo las primeras funciones (cerca de La Moneda, en el Teatro de Gustavo Meza), su periplo por todo Chile; la sorprendente representación en Cuba (“el público se reía de los chistes de Marx mientras la critica fue muy dura con nosotros”).

De la Parra selecciona las mejores (y peores) puestas en escena; ambos recuerdan los lugares donde significó escándalo hasta hace muy poco (entre ellos, un congreso de Psicoanalistas, molestos por las alusiones a Freud).

Y en Chile, dice Cohen, “es increíble, hay gente que la ha vista tres, cuatro o más veces”.

En este montaje de despedida de las tablas estarán enel Teatro Finis Terrae. En Octubre:

10, 11, 12, 13

18, 19, 20

24, 25, 26.

Jueves y Viernes: 20.30

Sábados y domingo: 19 hrs.

Entradas: por ticketplus.