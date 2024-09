Solange Lackington y Bastián Bodenhöfer, una pareja en crisis, en "Honor", en Teatro Zoco

La fidelidad, la envidia entre talentos, la pregunta por el vínculo circulan por la obra “Honor”, que la dramaturga australiana Joanna Murray–Smith estrenara en 1995 en el Playbox Theatre de Melbourne. De allí en adelante, su éxito no se ha detenido: Broadway, Londres, luego remontada en Sydney y en diferentes salas del mundo.

A Chile acaba de llegar al Teatro Zocos, bajo la dirección de Jesús Urqueta, quien tuviera a su cargo en esa misma sala la aplaudida “Lluvia Constante”, que le valió a Willy Semler el Premio a Mejor Actuación del Círculo de Críticos de Arte.

“Honor” es protagonizada por Solange Lackington y Bastián Bodenhöfer, quienes estuvieron conversando con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en el programa “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio.

“Somos como ustedes pero cruzados, yo soy un periodista y ella es una escritora”, bromea Bastián, dirigiéndose a los conductores.

Y en la obra es asÍ: él es un columnista y Honor (S. Lackington), una talentosa escritora. “Pero hace tiempo que no escribe porque ha dedicado su vida a apoyarme”, acota Bastián. “Hay un momento en que le digo que los periodistas somos superiores”.

Y no solo eso, le “avisa” que se va con otra mujer, Claudia (Magdalena Müller).

“A Honor se le desarma su mundo”, dice Solange. “Ella era ‘dos’ y tiene que empezar a pensar en ser ‘una’. Es una mujer que cree en el amor, no cree en la postergación. Entonces le queda la escoba. No solo porque el marido se va con una mujer joven, sino porque empieza a cuestionarse esto de postergarse y piensa porqué su marido permite que eso pase”

Bastián acota: “Es interesante, porque esta obra fue escrita en 1995 y ha remecido los escenarios porque tiene una vigencia tremenda. Tiene un planteamiento feminista. La periodista joven, Claudia (M. Müller), en un momento le dice a él: ‘¿por qué nos toca hacernos cargo a las mujeres?’”.

En una escena, Claudia le dice a Sophie, la hija de la pareja (Octavia Bernasconi): “Yo creo que le estoy haciendo un gran bien a tu madre.

Marco Antonio de la Parra y Bastián Bodenhöfer recuerdan el montaje de “Infieles”, obra del dramaturgo, que el actor llevó a escena junto a Coca Guazzini, Elsa Poblete y Alex Zisis. “La infidelidad no falla como tema: es lo que más tememos, lo que más nos perturba”, comenta De la Parra. Allí, dice, hay “pequeñas y terribles tragedias de la deslealtad”.

Y es que ahí está, como señala Bastián, “el tema de la traición, y no solo al otro, sino la traición a sí mismo”.

“Es lo que le pasa a Honor”, dice Solange. “Ella parte diciendo: tenemos mucha suerte, recordando que llevan 32 años de matrimonio. Cuando vislumbra el futuro que llega, se va dando cuenta de que la traición es a sí misma”.

“Honor” está llena de “material emocional”, lo que también incluye mucho humor.

“Es una obra que deja tema de conversación”, concluye Solange.

FICHA

“Honor”.

Teatro Zoco.

Hasta el 20 de octubre. De jueves a sábado a las 20 horas; domingo, a las 19 horas. Sin funciones entre el 19 y 22 de septiembre.