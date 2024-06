Camila Hirane y Aranzazú Yankovic develan detalles del montaje de "Prima Facie"

En menos de un año, la obra de la dramaturga y abogada australiano-británica Suzie Miller ya casi da la vuelta al mundo, con un éxito inusitado. “Prima Facie” debutó en Londres, luego saltó a Broadway y de ahí ha seguido a teatros de España, Alemania, Brasil y ¡hasta de China!

En nuestro país, Marcos Alvo (The Cow Company) ya había adquirido los derechos de este monólogo y se lo entregó a Camila Hirane para que lo leyera; lo mismo hizo con el prestigioso director argentino Daniel Veronese.

El resultado, su estreno este año en el Teatro UC, con un equipo que incluye a Aranzazú Yankovic, en la asistencia de dirección, y el diseño integral de Daniela Fressard.

Camila y Aranzazú estuvieron con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra, en el programa “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio, hablando sobre lo que ha sido trabajar en este verdadero fenómeno.

“La Camila no se da cuenta lo arrojada que es ¿o tú te das cuenta?”, parte interpelando Aranzazú, en lo que será una divertida y animada conversación.

“¡No! Yo vivo ese miedo. No soy muy fanática de los monólogos. Daniel (Veronese) decía que son difíciles de actuar, de dirigir, de ver”.

Marco Antonio acota: “El punto está en a quién le hablas; a ti, a Dios, a un otro…”. Y Aranzazú interviene: “¡De eso hablaba mucho Daniel! Le decía: ‘Tienes que hacerte cargo de la platea. No me gustan los ‘teatreros’. Háblale a la gente”.

Compatibilizar las agendas de Veronese —un director muy requerido en todo el mundo— y de Camila fue un tema a resolver. “Yo estaba grabando teleserie, películas. Tenía un libreto acá, otro por allá; la obra. Aranzu fue un milagro que apareció en nuestro camino”. La aludida lo atribuye a los buenos equipos y, ambas, a la calidad de la obra.

“Fue afortunado, porque fue (casi) un año: partí todo julio del año pasado a Buenos Aires. Me tuve que aprender la letra en dos semanas. Yo creí que me la sabía y cuando llegué… no. Es muy distinto estar arriba del escenario, porque toda tu atención no puede estar en la letra”. Veronese, a su vez, vino a Chile.

Aranzazú comenta: “A mí me daba un poco de nervio este trabajo porque tienes que estar, pero a la vez cuidar lo que dejó hecho el director”.

Y Camila recuerda: “el mandato era que hiciera pasadas con público”. Así es que en septiembre se subió a un escenario en Buenos Aires a actuar frente a un grupo de amigos de Veronese. Luego, en Santiago, continuó ensayando junto con Aranzazú.

“La obra hace que las energías se alineen”, dice Camila. “Es algo que el público quiere ver. Incluso la obra está ¡en China!”.

“Prima Facie” es un término legal que se puede entender como “a primera vista”. Camila interpreta a Teresa, una abogada que “defiende el sistema de creencias del sistema judicial, que mantiene civilizada a la sociedad, un sistema que asegura que todos tengan defensa justa. Ese sistema de creencias le explota en la cara. Y en el segundo acto, estoy al otro lado de la justicia”.

Y en el entreacto se oye el “Gloria” de “El Mesías”, de Händel.

PRIMA FACIE

TEATRO UC

Monólogo de 1 hora 20.

Hasta el 8 de junio. 20 hrs.