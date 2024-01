El destacado director teatral Jesús Arqueta devela sus métodos y miradas

El 2023, Jesús Urqueta tuvo a su cargo la dirección de cinco montajes teatrales: “Primavera con una esquina rota”, reversión del Ictus de la obra basada en el libro de Mario Benedetti (premio Círculo de Críticos de Arte); “Callas, la hija del destino”, de Ximena Carrera; “Stalin”, de Gastón Salvatore, primer estreno en el país del autor chileno premiado en Alemania, montada en el Teatro Finis Terrae; “Lluvia constante”, de Keith Huff, en el teatro Zocos (Willy Semler acaba de ser premiado por el Círculo de Críticos de Arte por su desempeño en la obra); y la creación colectiva “Todo acuerdo escrito es una mentira”.

Para conversar sobre sus métodos de trabajo y también de cómo surgió su interés por el teatro, el director estuvo en “Del Fn del Mundo”, de TV BioBio, con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.

Cada una de estas obras son muy diferentes entre sí, parte por reconocer. Y es que “cada obra me provoca un formato distinto”. Pero sin importar cuál, explica, “hay cosas que para mí son importantes, (como) entender que no hay personajes en el escenario, si no que son personas. De ahí, buscar su humanidad; de allí aparece la intimidad y los dispositivos escénicos que se requieren”.

Confiesa que al enfrentarse a una obra, “siempre me las imagino más como películas que teatro”.

Además, reveló el singular origen de su nombre, la ciudad donde se crió, dónde estudió (y las distintas carreras que eligió antes de dedicarse al teatro) y su afición al fútbol. “Soy arquero y como tal, conozco las derrotas”, confidencia.