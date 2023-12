Diego Zúñiga y su novela "Tierra de Campeones": "No he podido salir de Iquique, en algún sentido"

Esta es la tercera novela de Diego Zúñiga, tras “Camanchaca” (2009) y “Racimo” (2014). Ampliamente elogiada, “Tierra de Campeones” (Random House), en su título ya delata su inspiración en su tierra de origen.

“No he podido salir de Iquique, en algún sentido. Uno convive con eso, con esas historias; están en el relato oral”, confiesa en conversación con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en el programa “Del Fin del Mundo” de TV BioBio.

Aunque las primeras imágenes surgieron hace años, el trabajo de escritura lo inició en 2018. “Irme a vivir a esa caleta (que aparece en el texto) fue un goce: el proceso de escritura fueron un par de años, pero la idea de la novela tomó mucho más tiempo”.

La caleta a la que alude la sitúa en El Loa. “En un momento se me apareció este niño en El Loa: el Chungungo Martínez. Me sentí construyendo un personaje: él se impuso”.

En “Tierra de campeones” abundan los personajes con nombres y apellidos de poetas. “Es un juego con el lector, pero también es difícil en Chile eludir la poesía”, explica. “Si uno quiere ver la historia de Chile uno tiene que ver los poetas en sus distintas etapas”.

En esta formación enfatiza la relevancia que tuvo para él un profesor de su colegio, Jorge Yáñez, gran lector de poesía.

“Cuando tenía 15 años yo quería escribir una novela”, cuenta. Y leyó a los rusos, a Flaubert, obviamente al boom latinoamericano. Y el profesor Yáñez los hizo leer a (José) Donoso. “Leí ‘El Obsceno Pájaro de la Noche’ en el colegio. Donoso es alguien al que hay que volver, porque no solo es contemporáneo sino que ha ganado más con el tiempo”.

Para escribir “Tierra de Campeones” recurrió mucho al sitio Memoria Chilena, al que valora muchísimo (“es impresionante”). Allí están digitalizadas las revistas “Estadio” que tanto aparecen en la novela. “Ahí me encuentro con ese lenguaje del periodismo deportivo que ya no existe”. Y también le permitió abordar momentos políticos relativamente recientes. “Lo político está, pero muy sutil, porque no me interesaba discursear”.