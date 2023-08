J.A. Muñoz imagina las últimas horas de Maria Callas y Solange Lackington las vive en el escenario

“Cuando Gonzalo Montero (de la Corporación Cultural de Las Condes) me pidió que hiciera una obra de Maria Calas, yo le dije que no. Precisamente porque conozco mucho al personaje. Y hay varias obras sobre ella, muchas sobre los escándalos, su vida amorosa, pocas sobre su carrera artística. En una segunda conversación se me ocurrió esta idea de la reflexión en sus últimos momentos”.

Así surgió, según cuenta su propio autor, Juan Antonio Muñoz, “La Última Noche de Maria Callas”, un monólogo que tiene a su cargo Solange Lackington, dirigida por Claudio Pueller.

Juan Antonio y Solange estuvieron en “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio, con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra, comentando los pormenores de este montaje.

“Es una revisión de vida, en lo personal y de lo que ella fue como artista”, abunda el autor, quien se ríe al recordar cuando se pusieron a pensar quién podría encarnarla. “Yo imaginaba puras actrices lejanas ¡y que ya están muertas! Silvana Mangano, Anne Bancroft, Irene Papas…”.

Fue su mujer, la soprano Magdalena Amenábar quien sugirió el nombre de Solange Lackington, a quien había visto encarnando a Gabriela Mistral.

“Me llamó Claudio, con quien nos conocemos de la vida, desde que estábamos en la UC”, recuerda Solange. “Cuando me dijo de qué se trataba como que suspendí el aire. Le dije que yo no canto; además que no sabía nada de Maria Callas: no soy asidua a la ópera”. Pueller le explicó que no era un musical y actualmente, de tanto visitar cuanto sitio web y videos hay sobre la Callas, la actriz sabe de ella como el más experto.

“Me pareció super atractivo el proyecto y un desafío enorme. Es distinto cuando haces un personaje que no existe, que lo inventó un dramaturgo. Aquí hay que acercarse a la imagen que hay de ella. Me gusta meterme en las patas de los caballos., porque no faltará quien me compare. Lidiar con eso es atractivo: es más allá del parecerse”.

Trabajaron harto tiempo sobre el texto, que Juan Antonio escribió en una mañana de sábado, frente a un busto de Maria Callas, diseñado por Enrique Campuzano, que tiene en su casa ¡y al que le prendió velas! Evitó las referencias demasiado “operáticas”, “que podrían complejizar la idea central”.

Solange comenta: “Si bien no hay un conflicto, el conflicto está en ella: quiere transitar la muerte pero también dice haría cualquier cosa por sobrevivir. Es un tremendo ser, que ni siquiera se banca a sí misma ya”. Porque ella estuvo marcada por un sino trágico, con una vida compleja, desde pequeña.

La obra será publicada a fin de año, traducida al inglés y al italiano. El texto va a ir acompañado por tres ensayos, uno de ellos, de Sylvia Sass, que fue alumna “particular” de la Callas.

Será lanzado el 2 de diciembre, cuando se cumplen los cien años del nacimiento de Maria Callas.

FICHA

“La Última Noche de Maria Callas”.

Teatro de la Corporación Cultural de Las Condes (Apoquindo esquina Nuestra Señora del Rosario). 2 y 3 de septiembre.

Actuación: Solange Lackington.

Dirección: Claudio Pueller.

Dramaturgia: Juan Antonio Muñoz.

Diseño integral: Pablo Llao.

Vestuario: Jorge “Chino” González.

Iluminación: Ángel Solovera.

Maquillaje y caracterización: Franklin Sepúlveda.