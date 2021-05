Elvira López y Francisco Olavarría y el proceso de "Quédate conmigo"

Partieron el año pasado en marzo, cuando “ya habían empezado a incorporarse recursos audiovisuales a los procesos teatrales”.

Elvira López, directora, y Francisco Olavarría, autor de la idea original de “Quédate conmigo” conversaron con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en el programa “Del Fin del Mundo” sobre este nuevo montaje de Cultura Capital, que se estrenó online en el Teatro Nescafé de las Artes.

Lo primero fue la playlist, dicen, y desde ahí organizaron la historia. Y a diferencia de producciones como “Morir de Amor” o “Vivo por Ella”, este montaje —que mezcla teatro y cine— se estructura en torno a hits del cancionero romántico anglo.

Entre los 16 fragmentos de canciones están “Total eclipse of the heart”, de Bonnie Tyler; “Wild is the wind”, de Nina Simone;

“Purple rain”, de Prince; “Nothing compares to U”, de Sinnead O’Conoor; “With or without you”, de U2; temas de REM, Rod Stewart, etc.

Protagonizada por Josefina Fiebelkorn, Jorge Arecheta y Magdalena Müller, la obra sigue a una joven pareja que se debate entre el amor y el desamor, enfrentada a conflictos como las adicciones, mientras intentan realizar sus sueños.

El trabajo actoral, explica Elvira, “es bien desde el cuerpo, el movimiento, los espacios que hay que abrir”.

Por el momento, la obra está online pero no pierden las esperanzas de llegar a montarla en sala.

FICHA

Actores: Josefina Fiebelkorn, Jorge Arecheta, Magdalena Müller

Músicos: Macarena Rozic, Martín Benavides, Gabriel Rammsy, Felipe Bórquez, Mauricio Galleguillos

Idea original: Francisco Olavarría

Dramaturgia: Natalia Grez

Dirección escénica: Elvira López Alfonso

Dirección musical: Martín Benavides, Gabriel Rammsy

Dirección audiovisual, edición: Alex Wahgorn

Diseño escenografía, vestuario: Daniela Vargas

Diseño iluminación, jefa técnica: Daniela Fresard

Música original: Martín Benavides

Visuales: María José Tapia

Realización audiovisual en escena y videos obra: Sebastián Pereira

Sonido: Ricardo Insunza

Producción ejecutiva: Alessandra Massardo

Asistente dirección, producción: Florencia Contreras

Técnica iluminación: Laurene Le Maitre

Coach movimiento: Loreto Lustig

Coach vocal: Elvira López, Ana Isabel Navarro

Realización escenográfica: Manuel Morgado

Co-Producción entre Cultural Capital y Teatro NESCAFÉ de las Artes