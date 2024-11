"Chiche Cuadra y su Parrilla" junto a Mauricio Jurgensen

En el último capítulo de Chiche Cuadra Y Su Parrilla, el periodista y músico viñamarino Mauricio Jurgensen fue el invitado. Durante la charla, Jurgensen reflexionó sobre su paso por Canal 13, un período que, según él, no le dejó muchas satisfacciones, ya que no logró encontrar una conexión real, a pesar de las oportunidades que este medio le ofreció, expresó que la naturaleza comercial de la TV no terminó de encajar con su forma de ser y su visión del

trabajo. La conversación también tocó temas más personales, como su rol durante el estallido social de 2019. Jurgensen compartió cómo vivió esos días en la televisión, y cómo el movimiento social tocó profundamente su perspectiva sobre la realidad chilena. Además, habló de su música, sus nuevos proyectos y los desafíos laborales que enfrenta en la actualidad, revelando su constante búsqueda por evolucionar artísticamente y mantener su autenticidad en un entorno cada vez más marcado por la comercialización. El ambiente del programa, como siempre, estuvo marcado por la excelente parrilla que Chiche Cuadra preparó, con cortes de carne de alta calidad y buenos vinos que acompañaron perfectamente la conversación. El encuentro resultó en una charla sincera y relajada, en la que se combinó la reflexión sobre la vida y la política con la pasión por la música y la gastronomía.