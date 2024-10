"Chiche Cuadra y su Parrilla" junto a Carolina Molina "La Rancherita"

En este episodio, el carismático anfitrión Carlos “Chiche” Cuadra recibió a la talentosa Carolina Molina, conocida artísticamente como La Rancherita. Este encuentro no solo fue un deleite para los fanáticos de la música ranchera, sino también un viaje nostálgico a través de la carrera de la artista.

Carolina Molina, quien saltó a la fama tras su paso por programas como “Mekano” y “Rojo”, ha consolidado su lugar en la industria musical chilena. Su trayectoria ha sido marcada por un éxito rotundo, tanto en Chile como en México, donde ha logrado expandir su base de seguidores y experimentar una evolución artística notable.

El programa no solo se enfocó en la música; Chiche Cuadra y La Rancherita disfrutaron de una excelente comida, destacando los mejores cortes de carne que ofrece el restaurant.

La Rancherita, también habló sobre sus extensas giras por el país, en distintos festivales donde ha llevado su música a rincones olvidados, conectando con su público de una manera

única. Su pasión por el escenario y la conexión emocional con sus fans se hizo evidente, haciendo que este episodio fuera no solo un homenaje a su carrera, sino también una

celebración de su compromiso con la música chilena.