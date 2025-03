Causa y Efecto: Bachelet no apoya a Tohá y la incertidumbre en la izquierda por presidenciales

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Michelle Bachelet sorprende al decidir no apoyar a Carolina Tohá en su candidatura presidencial, generando especulaciones sobre una estrategia para destacar a Tohá como una opción principal y no secundaria. La expresidenta descarta postularse, lo que marca el cierre de un ciclo en su carrera política y deja en duda el futuro del "bacheletismo". Se abre la incógnita de si Tohá podrá consolidar el apoyo de la izquierda y avanzar hacia el centro político.

Durante esta jornada ha habido varias noticias respecto a los candidatos, a las candidaturas a la presidencia. Desde Carolina Tohá hasta Michelle Bachelet.

Pero finalmente Bachelet ha decidido dar un paso al costado y no entregó apoyo a Tohá. Algunos dicen que acá había una estrategia: Tohá sale del gobierno antes para que vea todo el mundo que no era una segundona, que no era la opción B de la carrera presidencial 2025.

Y sale Carolina Toá antes para, obviamente, que Michelle Bachelet se bajara y le entregara su apoyo. Eso no ocurrió.

Es importante lo que ha dicho Bachelet, el solo hecho de decir que no, porque era la última posibilidad de que la expresidenta pudiera estar en una papeleta. Es importante lo que ha dicho el solo hecho de decir que no, porque era la última posibilidad de que la expresidenta pudiera estar en una papeleta.

Ningún gobierno es perfecto ni divino, todos tienen luces y sombras, pero efectivamente la expresidenta tuvo el ensayo épico de ser la primera mujer en llegar al Palacio de La Moneda. Fue ante la primera ministra de Defensa, en fin, la historia evidentemente juzgará los detalles de sus administraciones.

Pero la presidenta,, cuando hace esta declaración, también es un gesto de un paso al costado donde podría uno decir: “Termino un ciclo”.

Más allá de que el bacheletismo pueda tener fuerza o pueda recobrar cierto impulso hacia el futuro, lo cierto es que Bachelet termina cerrando un ciclo y por eso el video, el video, digamos, marca un momento de la historia del país que yo creo que a lo mejor con el paso del tiempo, cuando veamos esta fecha, ella dice: “No, no soy candidata”.

La gran pregunta es si logrará Carolina Tohá quedarse con la izquierda y avanzar hacia el centro político, como lo hicieron en su momento los otros candidatos o lo hizo el propio Gabriel Boric cuando ganó frente a Kast?

Revisa todo el análisis de Causa y Efecto en el video de la nota.