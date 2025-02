Causa y Efecto: la falta de control en las cárceles y el debate sobre uniformar a los reos

Cuando uno mira las series estadounidenses o estas series europeas, uno se da cuenta de que al interior de las cárceles todos están uniformados. Todos vestidos de naranja, en general.

Rusia usa un color más oscuro, y Bukele lo hizo en El Salvador, uniformándolos, pelándolos y cortándoles el pelo a cero para identificar tatuajes.

Pero, más allá de eso, esto es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo, particularmente en países desarrollados, que tiene que ver con el poder del Estado.

O sea, si tú entras a la cárcel, no tienes opción de vestirte ni con las zapatillas no sé cuánto, ni con los pantalones, no hay ninguna opción porque es el Estado, dentro del mismo castigo, el que te obliga; te vistes como él quiere.

Tú has perdido tanto derecho por lo que cometiste que al interior de la cárcel. ¿Y por qué mencionamos esto?

Porque se ha generado en Chile un debate donde yo creo que hay varios que pueden estar de acuerdo y que dice relación con que el Estado otorgue esta indumentaria para que no tengamos al interior de las cárceles vestidos como que eran los presos.

Sin embargo, hay un punto que no se ha escuchado en el debajo, que es evitar la entrega de elementos externos mediante estas ropas que la familia les va a entregar.

Todo eso sería un poco menos complejo, pero sí han dicho que no es la urgencia en este momento porque sería muy costoso y hay otra urgencia en este momento.

O sea, se está pensando en hacer un reajuste; algunos piden 1.500 millones de dólares más, que eso es bajar, digamos, en programas. Se ve muy difícil, pero esto abre el punto para abordar lo que pasa también en las cárceles.

Lo que pasa en los patios de las cárceles, la verdad, es que ahí puntualmente no hay un control. Y esto es un secreto a vos, hay que decirle a los auditores. Nosotros acá también recibimos llamadas telefónicas adentro de la cárcel, que nos cuentan sus problemas, que también son auditores de la radio.

Y que pueden acceder a eso, justamente, a través del pago.

Entonces, no nos hagamos los tontos de que lo que pasa en el interior de las cárceles va más allá de lo que recién hablábamos de los uniformes. Tiene que ver con cómo se gobiernan estos centros penitenciarios.

