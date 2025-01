Causa y Efecto: fallida compra del gobierno y paro en Hospital Padre Hurtado en el centro del debate

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La familia Allende rescindió contrato firmado ante notario para la compra de propiedad, generando controversia; la senadora Isabel Allende se desvía del foco en su declaración parlamentaria. Sectores políticos critican precio de venta, pero se cuestiona su transparencia al respecto. Por otro lado, Hospital Padre Hurtado en crisis de seguridad, con agresiones al personal y falta de medidas internas; la situación persiste, afectando la atención a pacientes. Desarrollado por BioBioChile

La fallida compra del expresidente Salvador Allende. Hoy día ya está esa polémica instalada, pero solo dan un dato para no perdernos.

Los contratos son ley de las partes. Es decir, si hubo un contrato firmado, aun cuando no esté inscrito en el conservador, lo necesario es otro contrato.

Fallida compra de casa de Allende

Y ese contrato, que se llama de resiliación, que es de las mismas partes que habían acordado algo, suscribieron algo, lo dejan sin efecto.

Firman otro. Y eso es todo, pero no podemos decir que no es válido un contrato firmado ante una notaría. Esto hay que dejarlo fuera de la política, porque ¿sabes lo que pasa?

Que si no después, empeñar la palabra en un papel frente a un notario no va a tener valor si nos vamos por esa vía.

Distinto es que efectivamente en este punto la familia Allende tomó la decisión de rescindir ese contrato que se había firmado en una notaría y que desde el inicio tampoco el gobierno nos había dicho que se había firmado.

Ha tenido que salir la vocera de gobierno a decir que sí, que fue un error haber firmado el contrato.

Si empezamos así, después nadie va a estar respetando nada. Y es muy importante para la seguridad también; la parte de los que saben de derecho público, saben que esto es muy importante.

Hablando de la senadora Isabel Allende y su declaración en el parlamento, ella se desvía del foco.

Nadie está diciendo que la familia Allende no haya actuado de buena fe. No, aquí no ha habido ninguna acusación de ese tipo. Entonces llevar el debate en ese ángulo es travieso, es distorsionador.

Imagínate una senadora de la República, una ministra de Defensa, un ministerio y un gobierno que no sabe lo que dice la Constitución… Ese es el tema.

Ya para cerrar este punto, se ha visto a varios sectores políticos, particularmente de la derecha, apuntando el precio. Me gustaría si esos parlamentarios vendieran sus propiedades a la tasación fiscal.

Porque dicen, mire, la tasación fiscal era de esto y la están vendiendo. Yo le preguntaría ¿En cuánto han vendido? ¿En cuanto van a vender? ¿En cuánto vendieron quienes vendieron?

Me gustaría decirles a esos parlamentarios, porque aquí hay que ser honestos con la ciudadanía.

Si usted vende su departamento, avise, porque si lo vende a tasación fiscal…es el único, porque ninguna propiedad se vende al costo de la tasación fiscal.

Hospital Padre Hurtado sigue en paro

Pasando a otro tema, lo del Hospital Padre Hurtado. Qué grave, qué irritante que no atiendan al personal, a la gente, ¿no es cierto?

A las personas les cuesta encontrar horas, es cierto. Pero también, esto ya lo habíamos reporteado hace tiempo.

Un hospital donde no hay seguridad interna; no solo ha habido funcionarios agredidos, sino que han sido atacados con armas blancas o han recibido perdigones.

El Hospital Padre Hurtado es un hospital blindado. El problema es que requiere todavía más. Requiere todavía mayor seguridad.

Esta crisis de seguridad que es bien transversal, llega a estos niveles y no estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de un recinto de salud donde las normas y las reglas ya no existen.

Revisa aquí el análisis de Nibaldo Mosciatti y Néstor Aburto, en Causa y Efecto.