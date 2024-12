Causa y Efecto: ¿Es la solución multar a los pasajeros por evadir el pago del transporte público?

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Se abordó la campaña para incentivar el pago de pasajes de transporte público en la Región Metropolitana, destacando la ausencia de evasiones en otras regiones debido a que no pagar impide viajar. Se mencionó la regulación de ingresos por movilización y se comparó con la imposición de multas en países europeos para incentivar el cumplimiento. Estos temas reflejan la idea de una sociedad donde la vigilancia y control parecen cada vez más necesarios. Desarrollado por BioBioChile

Este lunes se realizó una nueva sesión de la comisión investigadora sobre Caso Monsalve. Instancia en la que se dio a conocer los cuantiosos gastos reservados del exsubsecretario.

Hay que recordar que el día 18, es decir, después de que ya Monsalve no estaba en el gobierno, el presidente Gabriel Boric se comunica o tiene una comunicación con él donde por primera vez le pregunta a él directamente sobre la información que se tenía.

Le pregunta al director de la PDI “¿Cuáles eran las acusaciones contra el subsecretario?”, a lo que él responde: “Sí Presidente, esa es la investigación que estamos llegando”.

Esto reafirma lo que quedó establecido desde casi un primer momento, es que efectivamente la decisión del destino de Monsalve quedó radicada en la presidencia de la República directamente.

La pregunta que uno se hace es ¿por qué no lo sacaron desde el momento uno? Bueno, esto puede responder a muchas cosas, debilidades, incompetencia, negligencia.

Creo que hay muchos términos que se pueden usar y habrá que ver cuál es el que mejor calza.

Por otro lado, se abordó la campaña que pide a las personas pagar sus tickets de transporte público.



Eso se ve en la Región Metropolitana, porque en el resto de las regiones, en las otras regiones, no hay evasión. Porque si no pagan, no viajan.

Para algunos es tan desagradable ver que, mientras ellos pagan sus pasajes, muchas personas, particularmente extranjeros, no pagan.

Se apunta que el nivel de la economía represenat un factor para la evasión, pese a que los sueldos tienen un ingreso por movilización.

En países europeos, en general, para llegar a los estándares que tienen, se pagan multas por evadir el pago del transporte.

Meterse en el bolsillo de los ciudadanos, básicamente, para que duela.

Al final estamos construyendo una sociedad donde hay que tener un policía al lado de cada ciudadano. Y habrá que tener después un policía al lado de cada policía.