El Caso Monsalve continúa siendo un punto crucial para la actual administración gubernamental, ya que se plantea la posibilidad de que Manuel Monsalve haya manipulado a las autoridades para crear una coartada. Esto ha provocado consecuencias graves, como la destitución de la jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, y una reacción precipitada del mundo político en la creación del futuro ministerio de Seguridad. Este caso ha generado controversia sobre la necesidad de legislar con base en la institucionalidad, en lugar de reaccionar impulsivamente a situaciones específicas, evitando así normativas innecesarias.

El Caso Monsalve sigue siendo un antes y después para la actual administración del gobierno. Más allá de, tomando todo como un supuesto, que las acciones que habría realizado Manuel Monsalve, usando a las propias autoridades como elementos para construir una coartada.

En caso que todo fuese efectivamente así, ya existe una primera víctima por las acciones de la ex autoridad: la jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, que perdió su cargo y carrera por seguir las órdenes de su superior.

Una segunda víctima, de manera colateral es como reaccionó el mundo político-parlamentario. Realizando de manera un tanto irresponsable modificaciones al futuro ministerio de Seguridad a causa de los hechos que se han conocido respecto a este caso. Asumiendo que un futuro subsecretario puede realizar los mismos actos, cosa que no contribuye finalmente.

Porque estas cosas, leyes que existen más allá de una contingencia o un hecho en particular, no se ven “en caliente”, es usando la cabeza viendo lo que necesita la institucionalidad y no por Manuel Monsalve, por dar un ejemplo.

Muchas proyectos y leyes se han hecho “en caliente”, que tienen nombre y apellido, y que muchas veces por legislar tarde y con un hecho específico, tienen un montón de normas excesivas solo se hacen para quedar bien ante la ciudadanía.

