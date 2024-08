Causa y Efecto: nuevo escenario luego de que Boric tildara régimen venezolano de "dictadura"

Triunfo electoral de Maduro ratificado llevó al mandatario a usar expresiones inéditas, lo que podría tensar aún más las cosas al interior de la coalición de Gobierno.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar el triunfo electoral de Nicolás Maduro generó una serie de reacciones a nivel regional.

Fue el mismo Presidente Gabriel Boric quien se refirió en duros términos al régimen en dicho país. “No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo”, fue parte de lo que dijo el mandatario chileno a través de sus redes sociales.

Estos términos y expresiones son inéditas y hablan de un nuevo escenario al existir una definición más clara sobre este tema. Sin embargo, cabe mencionar que Boric se destacó por sus primeras reacciones tras las cuestionadas elecciones, ante las cuales indicó que mientras no se entregaran las actas no iba a reconocer el triunfo.

Más allá de las elecciones de fines de julio, estamos hablando de un régimen que lleva décadas. Dicho esto, el asunto no radica solo en reconocer o no si acaso el líder fue vencedor o no en esta oportunidad. Más bien, se requiere un análisis profundo con respecto a la conducción política y la gestión en Venezuela de los últimos 15 o 20 años.

Es importante recordar quién es Nicolás Maduro: es básicamente un producto de Hugo Chávez, quien dicho sea de paso, era muy cercano a algunos sectores de la izquierda chilena. De hecho, nunca se ha aclarado, por ejemplo, si hubo o no financiamiento en algunas campañas.

Tensión en la coalición de Gobierno

Al interior de la coalición de Gobierno, la relación se ha tensado más aún durante el último tiempo producto de la discrepancia en torno a esto. Estos roces podrían seguir incrementando dado que el Partido Comunista continúa respaldando al venezolano a la cabeza.

Asimismo, ocurre que el modelo implantado en Venezuela es muy similar al existente en Cuba. Dicho esto, el Jefe de Gobierno de nuestro país, debiera tener una postura clara con respecto a lo que ocurre en la nación insular.

Mientras tanto, está Alejandro Navarro, candidato del oficialismo a gobernador del Bío Bío. El político por mucho tiempo ha mantenido una férrea defensa al chavismo, que Boric hoy tildó de régimen dictatorial. ¿Podría esto suponer un problema?