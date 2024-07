Causa y Efecto: Crece la tensión en Venezuela y dictadura de Maduro parece un camino sin salida

La crisis se acrecienta tras las elecciones en que se acusa fraude electoral. Masivas manifestaciones, violencia y persecución política son parte del escenario actual.

Tras las elecciones presidenciales en Venezuela, se ha producido una importante crisis en el país, mayor a la que ya existía. Luego de que Nicolás Maduro se proclamara como vencedor en un cuestionado proceso electoral, se desataron masivas manifestaciones, así como también, persecución política a los opositores del régimen.

No solo en las calles de Caracas es que se está acusando un fraude, sino que la gran mayoría de los países de la región se han manifestado en contra de las actitudes del presidente de la nación mencionada, que incluyen, entre otras cosas, abruptos quiebres diplomáticos.

Existe una maraña espesa con respecto a cuáles son los resultados, pese a que el manto de sospecha hacia el jefe de Estado sigue creciendo. Desde la oposición, liderada por Machado y González, establecieron que tienen más del 70% de las actas y que según esto, ellos serían los vencedores. No obstante, las irregularidades son evidentes.

Hoy en día, así como lo está haciendo el Presidente Boric, muchos otros mandatarios solicitan que se muestren las papeletas, que por lo demás, podrían haber sido intervenidas. Paralelamente, sucede que la demostración sobre los resultados que preparó el ex candidato presidencial junto a Machado, no parecieran importar mayormente, o bien, no estarían conduciendo hacia una consecuencia favorable.

Copia del modelo cubano

Venezuela actualmente es la copia del modelo cubano, en cuanto el partido de Gobierno es el Ejército. Esto es complejo y supone un camino sin salida, debido a que no solo es una derrota política, sino que acá las fuerzas armadas están alineadas con el Poder Ejecutivo. Por definición, esta situación es contradictoria a la democracia liberal.

Dicho esto, queda claro que lo que hay en este país es una dictadura, lo cual está siendo cuidadosamente observado por toda la región y el mundo. Pero, ¿surtirá efecto la presión internacional?

Pese a haber sido sometida a sanciones durante los últimos años, no ha ocurrido nada y Maduro ha seguido adelante con sus acciones. La burocracia hace que las posibles soluciones estén entrampadas y ni la ONU ni las grandes potencias han sido capaces, hasta el momento, de plantear una forma de resolver este escenario que está afectando a millones de personas.

Resulta que no hay separación de poderes un Poder Judicial independiente, no hay fiscalía, Contraloría ni tribunales, entonces los caminos institucionales son absolutamente imposibles de recorrer.

Mientras tanto, la violencia, las protestas y los enfrentamientos siguen su curso en las principales avenidas de Caracas y ante un líder que no está dispuesto a ceder, cada vez se complejizan más las circunstancias.