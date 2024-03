Causa y Efecto: ¿Fracaso del Gobierno en seguridad tras solicitud por militares del alcalde Vodanovic?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic después de una reunión en La Moneda señaló lo siguiente: “Ante la crisis de seguridad, pedimos utilizar todas las herramientas del Estado, entre ellas contar con apoyo militar en ciertas funciones de la comuna”. Los dichos llaman la atención al ser un edil de un oficialismo que desde hace mucho tiempo se han opuesto al despliegue militar.

Esto desencadenó recordatorios de la campaña de Gabriel Boric en 2021 donde apuntaba justamente a lo contrario: “los militares a los cuarteles”, rezaba un jingle de una canción de la época. Si bien las percepciones cambian al estar en el poder, constata el fracaso en materia de seguridad de la administración.

Es correcto preguntarse si es correcto el despliegue de militares para controlar el orden público, se ha visto en la Macrozona Sur que el que cumplen es de disuasión, al encontrarse en situaciones de peligro muchas veces no actúan, porque no están entrenados para esos casos. “Ellos no están para tareas de seguridad pública”, dijo el Comandante en Jefe del Ejercito en la reunión del Cosena en febrero pasado.

¿Cuál será la expectativa de una presencia militar? ¿Van a actuar solo con presencia o van a actuar realmente? Recordemos que en el 2020, plena pandemia, se registraron ataques a comisarías.

