Xbox presenta importantes juegos para el primer semestre del 2025

Sin temor a presentar los juegos más importantes para este primer semestre de 2025 en formato multiplataforma, pero sin olvidarse de ofrecer a sus usuarios la posibilidad de jugarlos todos desde su lanzamiento en Game Pass, Xbox sorprendió en su más reciente Developers Direct al actualizarnos sobre juegos como Doom: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscure y Expedition 33. También sorprendió con el anuncio de Ninja Gaiden 4 y Ninja Gaiden 2 Black. Te invitamos a revisar todo lo que ocurrió en este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The Show.

En nuestra sección de tecnología, revisamos el Proyector LX60HD – LED con Google TV integrado de ViewSonic, que te encantará por su fácil uso y proyección de hasta 140 pulgadas. También te presentamos un enchufe inteligente de Nexxt, que te hará las cosas más fáciles para ahorrar energía y proteger tu hogar.

Final Fantasy VII Rebirth deja su exclusividad en consolas y llega a PC con una versión gráficamente de alto nivel y muy amigable, adaptándose a diferentes configuraciones. Te contamos en nuestro análisis cómo fue nuestra experiencia de juego.

Y en el update de la semana, te contamos sobre el nuevo ASUS Expert Book 5, diseñado pensando en el mundo laboral. Además, realizamos una completa revisión del Samsung Galaxy Unpacked, donde se anunciaron los nuevos equipos S25 y sus innovadoras prestaciones con inteligencia artificial.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.