Dragon Ball Sparking Zero: El esperado regreso de los Tenkaichi Budokai

A través de los años, las historias de Goku y sus amigos en el anime han logrado cautivar a distintas generaciones. Para todos ellos, ha vuelto una de las franquicias más queridas de Dragon Ball en los videojuegos: la saga Tenkaichi Budokai, ahora con un roster de más de 180 luchadores y un nuevo nombre: Dragon Ball Sparking Zero. Te invitamos a conocer todos los detalles de este lanzamiento en Aquí Casuales: The Show.

Un nuevo equipo está próximo a llegar al mercado nacional, nos referimos al Zenbook S14 de Asus, que hemos tenido la oportunidad de probar en exclusiva antes de su lanzamiento. No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre este equipo delgado, liviano y sofisticado que sin duda te sorprenderá.

El evento Expogame se realizó el pasado fin de semana, y te contamos un poco sobre la visita de Troy Baker, uno de los actores de doblaje más reconocidos en la industria del videojuego, quien dio vida a Joel en The Last of Us.

Además, en este programa encontrarás una entrevista con Bernardita Orellana, Gerente de Comunicaciones de Samsung Electronics Chile, con quien conversamos sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en productos habituales del hogar, la recepción de los nuevos equipos de Samsung, como el Galaxy Z Flip6, y un adelanto de sus próximos lanzamientos, como el Galaxy S24 FE y la Galaxy Tab S10, que fueron protagonistas en la Brasil Game Show.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.