¡TODO SOBRE STAR WARS OUTLAWS!

La nueva aventura de Kay Vess y su fiel compañero Nix ya se encuentra disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, de la mano de Massive Entertainment y Ubisoft. Además, en este episodio de Aquí Casuales The Show, repasamos los lanzamientos más esperados de septiembre en el mundo de los videojuegos. Asus presenta su nuevo Zenbook S16 en el mercado nacional, con detalles revelados por Gabriel Bahamondes, Technical Marketing & PR Coordinator de Asus Latam. Por último, un detallado informe sobre Visions of Mana de Square Enix, un RPG que destaca por su trama, gráficos y experiencia de juego. Recuerda sintonizar Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, todos los lunes en BIOBIOTV, donde podrás disfrutar de estas y otras noticias del mundo del entretenimiento.