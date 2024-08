¡La ROG Ally X en Chile para relevar tu experiencia de juego!

La compañía ASUS presentó hace solo unos meses una revisión de su PC portátil ROG Ally, teniendo en cuenta muchos de los comentarios realizados por los usuarios del sistema. Este nuevo dispositivo ya está disponible en nuestro país bajo el nombre de ROG Ally X y en este capítulo de Aquí Casuales: The Show, revisamos a fondo las nuevas prestaciones y repasamos la historia de este producto que ha logrado posicionarse en lo alto de esta nueva forma de jugar, estés donde estés.

Una nueva forma de jugar a The Legend of Zelda llegará al Nintendo Switch durante el mes de septiembre con Echoes of Wisdom. Junto con un nuevo adelanto de este videojuego, analizamos lo que podríamos esperar del primer título de la franquicia protagonizado por la princesa Zelda.

En nuestro segmento de tecnología, te contamos todo lo que necesitas saber del nuevo plegable de Samsung, el Galaxy Flip 6, y cómo su sistema ‘flex’ logra una versatilidad única en dispositivos portátiles, que sumado a las posibilidades de la inteligencia artificial que incluye lo hacen un equipo muy interesante.

Finalmente, en nuestro ‘update’ de la semana, te contamos las noticias más importantes del mundo geek, como las novedades del modo zombie en Call of Duty: Black Ops 6, un nuevo MOBA con personajes de Dragon Ball y mucho más.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.