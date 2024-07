¡Los mejores videojuegos que se lanzan este mes de julio!

Comenzamos un nuevo mes y en Aquí Casuales: The Show te traemos una completa revisión de todos los videojuegos que llegarán durante este mes de julio, donde destacan títulos como: The First Descendant, Nintendo World Championship NES Edition y Zenless Zone Zero, entre muchos otros.

Además, tenemos para ti revisiones a fondo de importantes juegos como: “Destiny 2: La Forma Final”, cerrando una década de la franquicia de Bungie, y Luigi’s Mansion 2 HD, la versión definitiva del popular juego de Nintendo 3DS que llega al Nintendo Switch.

En materia de tecnología, te ofrecemos un completo reporte del nuevo Samsung Galaxy Book 4 Ultra y de la Smart Home Camera H3C de Ezviz, una cámara para exteriores a prueba de cualquier condición climática extrema.

Como es habitual cada semana, tenemos para ti nuestro “Update” con las noticias más importantes de la semana, como: la preventa en Chile del monitor Odyssey G6, el anuncio del Asus VivoWatch 6 y la nueva expansión del juego de cartas de Pokémon, entre muchos otros.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz