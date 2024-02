¡Jugamos al nuevo Suicide Squad: Kill the Justice League y ya vimos la segunda temporada de Halo!

A cargo de la veterana compañía de videojuegos Rocksteady, Suicide Squad: Kill The Justice League ha estado en el ojo del huracán. Tras una serie de retrasos, el título finalmente ha llegado con una apuesta que recuerda a otros juegos que no han logrado funcionar. ¿Será este el mismo caso? Te invitamos a revisar este nuevo capítulo de “Aquí Casuales: The Show”, donde Klausen Hans y Klaudio Ortiz examinan a fondo este juego.

Hace algunos días, PlayStation presentó una parte de su futuro en materia de videojuegos a través de un nuevo evento llamado “State of Play”, por lo que revisamos los distintos anuncios de juegos que llegarán a sus consolas.

A través de la plataforma de streaming Paramount+, ya están disponibles los dos primeros capítulos de la segunda temporada de la serie basada en el universo del videojuego ‘Halo’. Sin spoilers, te contamos las claves para disfrutar de esta historia que se toma varias licencias interesantes con respecto a lo que hemos visto en los juegos.

También en cuanto a nuevos lanzamientos, revisamos para ti “Like a Dragon: Infinite Wealth”, “Lysfanga: The Time Shift Warrior” y el demo ya disponible del esperado “Final Fantasy VII Rebirth” en PlayStation 5.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.