¡Jugamos Prince of Persia, The Last of Us part II remastered y probamos los nuevos free clip!

El año 2024 comienza a volverse interesante con la llegada de videojuegos muy esperados, como “Prince of Persia: The Lost Crown”, un título de Ubisoft que nos reintroduce a esta franquicia después de catorce años de ausencia. Todos los detalles que necesitas conocer sobre este lanzamiento te lo cuentan Klausen Hans y Klaudio Ortiz en este episodio de “Aquí Casuales: The Show”.

Con un diseño nuevo y muy moderno, Huawei presenta sus auriculares “Free Clips”, una alternativa para usuarios que desean estar al tanto de su entorno sin dejar de disfrutar de un excelente sonido y de las características únicas de un dispositivo que seguramente te encantará.

Con una versión remasterizada para PlayStation 5, The Last of Us Part II llega a tiendas físicas y digitales con una serie de adiciones pensadas para los fanáticos de la franquicia, incluyendo un nuevo modo de juego que será un desafío para tus habilidades con el control.

En el ámbito de la tecnología, continuamos revisando varias de las novedades presentadas en el CES 2024, como la nueva pantalla ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH, el primer monitor portátil OLED plegable del mundo, entre otros.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 horas por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.