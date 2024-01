¡Comenzamos el 2024 regalando un monitor gamer!

Comenzamos oficialmente la temporada 2024 de “Aquí Casuales: The Show” con una actividad en la que puedes participar para ganar un Monitor Gamer Curvo ViewSonic de la línea Omni. Además, lo revisamos en detalle para que conozcas todas sus características en este nuevo capítulo junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz.

Estamos en el primer mes del año y, como es costumbre en el programa, revisamos para ti cuáles son los lanzamientos más destacados, tales como The Last of Us Part 2 Remake, Prince of Persia: The Lost Crown y Tekken 8, entre otros. También analizamos los videojuegos que celebran su aniversario en este 2024, para que estés atento a posibles nuevos anuncios de estas reconocidas franquicias.

En nuestro “Update” de la semana, te presentamos las noticias más relevantes del comienzo del año, como el destacado desempeño de Nintendo en la bolsa de valores internacional, los rumores acerca de un título MMO basado en el universo de Horizon y otras novedades.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.