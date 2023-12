UPDATE: GTA 6 bate récords con su primer tráiler

¡Actualizamos tu semana Geek con un nuevo Update!

En esta edición repasamos las noticias más relevantes de la semana marcada por la revelación del primer trailer de GTA 6 Por otra parte, revisamos las primeras imágenes de la expansión de Donkey Kong que llegará al Super Nintendo World en el 2024.

Además te contamos que la temporada 2 de la serie The Last of Us ya tiene ventana de lanzamiento en la plataforma de HBO Max.

Todo esto y mucho más en tu resumen de noticias geek de la semana junto a Klausen Hans.