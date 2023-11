Nuevos dispositivos wearables, lo último de Bandai Namco y todo sobre Like a Dragon Gaiden

En Aquí Casuales: The Show traemos cada semana lo mejor del mundo de los videojuegos, la tecnología, el cine y la televisión junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz. Te invitamos a disfrutar de nuestros análisis y comentarios sobre los temas más relevantes de la última semana.

Como un spin-off de la serie “Yakuza”, ya está disponible “Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name”, un videojuego que nos permite retomar el control del icónico personaje Kazuma Kiryu, explorando emblemáticas zonas de Japón. Además, revisamos los nuevos títulos de Bandai Namco, como Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, la máxima expresión de este juego de peleas que incluye 130 luchadores, y “Tales of Arise: Beyond the Dawn”, una nueva historia expandida de este popular RPG.

Motorola presentó en Chile nuevos dispositivos wearables, entre ellos el Moto Watch 100 y los Moto Buds 250. Gadgets que ya hemos sometido a prueba, para contarte lo mejor de ellos.

League Legends terminó su año competitivo mundial con “Worlds 2023” y los hechos más importantes ocurridos en esta gran competencia, vienen a cargo de SebaStereo en un nuevo “Esports Report”.

Finalmente, en este nuevo programa y continuando con la celebración mundial de los 40 años del G-Shock, conversamos con Tetsuro Ono, Gerente General Superior de la división de ventas en el extranjero de Casio, quien nos contó acerca de cómo ha crecido el mercado de relojes en estas últimas cuatro décadas

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.