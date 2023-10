¡Todo lo que sabemos de la nueva PS5, el regreso del Detective Pikachu y un monitor gamer de ensueño!

Cada semana, en ‘Aquí Casuales: The Show‘, te ofrecemos lo mejor del mundo de los videojuegos, la tecnología, el cine y la televisión, además de los comentarios de Klausen Hans y Klaudio Ortiz. En esta ocasión, como es habitual, te presentamos un completo reporte del estreno de la semana: ‘Detective Pikachu: El Regreso’, un videojuego de investigación junto al Pokémon más querido en todo el mundo.

Sin duda, una forma de llevar tu juego a un nuevo nivel es con una pantalla gamer profesional. En esta ocasión, analizamos para ti el monitor gamer Elite XG320U de ViewSonic, que ofrece una experiencia de calidad y un diseño que seguramente querrás tener en tu setup.

En nuestra sección de tecnología móvil, te contamos que Huawei ha lanzado al mercado nacional su nuevo Watch GT 4 y te proporcionamos todos los detalles que hacen que este wearable sea sumamente interesante y esté generando mucho interés en el mercado.

En nuestro update semanal, analizamos las noticias más importantes, como los rumores sobre un nuevo God of War, la colaboración de Lego con Animal Crossing y un arco fundamental del live action de One Piece que aún no ha sido descartado, entre muchas otras novedades. Para finalizar, te ofrecemos un avance completo, sin spoilers, de “Sayen: La Ruta Seca”, que es la segunda parte de la trilogía de acción exclusiva de Prime Video.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.