UPDATE: La temporada 2 de The Last Of Us comenzará pronto su producción

Una nueva semana llena de noticias del mundo de los videojuegos y la cultura Geek.

En esta ocasión te contamos en detalle el inicio de la producción de la segunda temporada de la serie de The Last of Us de HBO.

Además revisamos los nuevos juegos que se suman al servicio de suscripción de PlayStation Plus en el mes de octubre y por otra parte te contamos del nuevo juego de la franquicia de Final Fantasy que llegará a PC.

Todo esto y mucha más en tu resumen de noticias geek de la semana junto a Klausen Hans.