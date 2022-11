¡Prepara tu hacha para God Of War: Ragnarok!

En Aquí Casuales: The Show ya nos estamos preparando para la llegada de God of War: Ragnarok en consolas PlayStation y en este capítulo Klausen Hans junto a Klaudio Ortiz analizan toda la información que ya tenemos de uno de los videojuegos más esperados de este año.

La Comic Con Chile 2022 ya terminó, pero en nuestro análisis del evento te contamos cuáles fueron los puntos más altos del regreso para una de las convenciones más importantes del país y quienes fueron los artistas internacionales que la rompieron con el público asistente.

En materia de videojuegos revisamos 3 títulos de Bandai Namco que ya están en las tiendas: “Dragon Ball: The Breakers”, “Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival” y “Sword Art Online Alicization Lycoris”.

Si eres un geek de corazón y amas la domótica, no te puedes perder nuestra rigurosa inspección de un especial “robot” de la marca Osoji, el que te ayudará con las labores del hogar llegando a esos puntos difíciles de alcanzar, no te lo pierdas.

Finalmente y como un habitual de nuestro programa, te entregamos las noticias más importantes de la semana, como: PlayStation VR2 ya tiene fecha de lanzamiento en nuestro país, el evento Fortnite x Star Wars, el estreno para The Last of Us en HBO y mucho más.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de Bio Bio Tv, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.