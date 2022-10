¡EA Sports se despide de FIFA a lo grande!

¡Para todos los fanáticos del balompié digital! En este nuevo Aquí Casuales: The Show, revisamos a fondo “FIFA 13”, videojuego de EA Sports que pone fin a su alianza con la FIFA por casi 30 años; acompaña a Klausen Hans y Klaudio Ortiz en este análisis por todas las novedades que ofrece el título final de la franquicia.

La primera temporada para The Lord of The Ring: Rings of Power ha llegado a su fin en Amazon Prime y en este capítulo conversamos acerca de cómo el público la ha recibido y nuestras impresiones personales sobre del relato que nos lleva a conocer mucho más de la Tierra Media y el universo de Tolkien.

Nuestro espacio de tecnología viene potenciado con el review para el “Huawei Nova Y90”, terminal de entrada que te sorprenderá por sus prestaciones y con la revisión de los audífonos “Free Buds Pro 2”. Para nuestro “Update” de la semana tenemos las noticias más importantes, como: El nuevo calendario de estrenos Marvel en el cine, Meta anuncia el Oculus Quest Pro, Blizzard se disculpa con los jugadores de Overwatch 2 y mucho más.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:OO horas por Bio Bio TV