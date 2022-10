¡El fin de Google Stadia, la película de Super Mario y lo mejor de Edge 30 Pro!

Ningún jugador puede quejarse de no tener qué disfrutar en estos días y es que el modelo de los títulos “Free to play” cada día crece más y más. El videojuego más reciente es “Overwatch 2” de Blizzard, que con su nueva entrega cambió su modelo de negocio a este formato pero que ha tenido un costo técnico al abrirse al mundo y lo comentamos en este nuevo episodio de Aquí Casuales: The Show.

Por otro lado, y aunque no llegó a nuestras tierras, Google Stadia cerrará las puertas con su oferta de juegos en streaming y Klausen Hans junto a Klaudio Ortiz, analizan qué fue lo que falló en este ambicioso proyecto de una de las compañías más importantes del planeta.

Nos encanta revisar productos tecnológicos que ya están en el mercado y en esta oportunidad ponemos bajo la lupa al Motorola Edge 30 Pro, para contarte cuales son sus mejores atributos y puedas tener una compra informada desde el prisma de un usuario. Bajo esta misma premisa en nuestra recomendación de la semana, te traemos los reviews de: Valkyria Elysium para Steam y consolas PlayStation junto a Nier Automata – The End of YoRHa Edition para el Nintendo Switch.

Para el final de nuestro programa un poderoso “Update” con las noticias más importantes de los últimos días, como: El primer avance de la película Super Mario Bros y su fecha de estreno en Chile, anuncia un nuevo Need For Speed para este año, el remake para Dead Space presenta su primer trailer y mucho más.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.