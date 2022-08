Los anuncios más importantes de la GamesCom 2022

En el cierre de este mes de agosto se llevó a cabo Gamescom, la feria de videojuegos más importantes de Europa, junto con ello se realizó el Opening Night Live 2022, donde pudimos ver una serie de anuncios relacionados al futuro de los videojuegos, todos los títulos que brillaron en esta ocasión son destacados para este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The Show junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz.

El mundo del streaming se vuelca al éxito del momento con House of the Dragon, serie que es parte del universo de Game of Throne, te contamos todos lo que debes saber antes de comenzar a verla.

Además pudimos probar la beta cerrada de My Hero Ultra Rumble, el próximo videojuego de My Hero Academia, te contamos en detalle de qué trata este nuevo título. En el “Update” revisamos las noticias más importantes de videojuegos, anime, películas y series para que actualices tu semana geek.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de Biobiotv, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula diaria del Update, los encuentras todos acá en la web.