UPDATE: PlayStation revela nueva información del PS VR 2

En Update te invitamos a quedar informado con las noticias más destacadas de la semana en el mundo de los videojuegos y la Cultura Geek.

En esta ocasión te contamos los nuevos detalles del PS VR 2 el nuevo dispositivo de realidad virtual de PlayStation

Además revisamos la fecha de lanzamiento de la expansión Wrath of the Lich King Classic para World of Warcraft y repasamos los anuncios de las nuevas películas de Avengers

Todo esto y mucho más en tu actualización geek semanal junto a Klausen Hans