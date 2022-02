Ocho generaciones de consolas

Conéctate con el mundo de los videojuegos y la cultura Geek cada semana junto a @KlausenHans en Aquí Casuales The Show.

En este capítulo hacemos un viaje por la nostalgia y revisamos las consolas de videojuegos más destacadas de la historia, desde el Atari 2600 a las consolas más recientes de actual generación.

¡Actualizamos tu semana Geek con Update!, donde repasamos las noticias más relevantes de la semana, en el mundo de los videojuegos, series, películas y anime.

Comentamos y te contamos que nos parece la serie más reciente del universo de Star Wars, The Book of Boba Fett y te decimos que nos parece It Take Two, elegido como el mejor videojuego del año.

Además no te puedes perder nuestra recomendación de la semana donde te decimos por qué deberías ver el anime de Shingeki no Kyojin.

Todo esto y más en este episodio de Aquí Casuales The Show.