Una gelatina en La Moneda

No hay convicciones. El Frente Amplio no quería que existiera el Poder Judicial. Ahora alaba a la Corte Suprema; el Partido Comunista no le gustaba el quorum de los dos tercios y ahora lo defiende; Mazzucato esta en contra del neoliberalismo, pero si se trata de cobrar, casi 30 millones por charla no son lucro capitalista. ¿Y el presidente?