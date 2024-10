Ortega y Gasset y la definición del político

José Ortega y Gasset fue uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX, con la particularidad que su trabajo y sus libros superaron los meros límites de la academia y llegaron a ser conocidos por sectores más amplios de la población, no solo en su país. Nacido en 1883 en Madrid, España, falleció en 1955 en la misma ciudad. Su obra no solo es vasta, sino también diversa: abordó diferentes tópicos filosóficos, pero también otros de carácter social, histórico y político, algunos de los cuales se transformaron en clásicos. Como todo pensador que escribió en forma abundante –sus Obras Completas suman 10 tomos voluminosos– se puede estar de acuerdo con él en muchos aspectos, mientras otros producirán desafecto o discrepancias, por razones propias de la filosofía, o bien por sus convicciones en materia política o religiosa.

Considerando todo lo anterior, me parece que un libro especialmente valioso del pensador español es Mirabeau o el político (Madrid, Revista de Occidente, 1927), 91 páginas. En esta obra –que es un ensayo, con amplios conocimientos sobre la Revolución Francesa y una sólida reflexión personal– Ortega y Gasset aprovecha la vida del personaje francés de fines del siglo XVIII para escribir sobre el político práctico.