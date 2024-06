Comentario literario con Matías Cerda: "Una nueva mirada a la industria del periodismo"

Matías Cerda, del Fondo de Cultura Económica (FCE), recomienda este miércoles el libro Off the record. Verdad, sangre, altoritmos y negocios, del periodista argentino Pablo Mancini, un experto en medios que ha trabajo en diversos periódicos, desde Clarín hasta The Washington Post, y que actualmente se desempeña en Amazon.

“Para conocer el detrás de cámara de los medios, este es el libro ideal. En Off the record, ingresamos a un viaje por la industria de noticias en primera persona”. Revisa el comentario completo en el video.