La natalidad y el feminismo

Chile está envejeciendo y cada vez tenemos menos nacimientos. En 2023 se registraron sólo 173.920, la cifra más baja de la última década. Esta tendencia es multicausal y tiene consecuencias negativas como poner en riesgo la subsistencia de nuestra nación como la conocemos y la trascendencia del proyecto común al que llamamos Chile. Sin embargo, es claro, ya sea por ideología o por ignorancia, que al gobierno de Boric parecen no importarle ni las causas ni las consecuencias socioeconómicas de la disminución de la natalidad. Por otro lado, el feminismo ha contribuido a consolidar esta tendencia, razón por la cual al gobierno de Boric, que se autodefine como tal, no sólo no le interesa aumentar la cantidad de nacimientos en Chile, sino que tampoco le importa llevar adelante políticas públicas pro-familia, pro-maternidad, ni mejorar las condiciones que motivan a las personas a decidir tener más hijos.