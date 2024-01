¿Qué pasó con los Ninis?

La mayoría de las cifras de Chile duelen. Duelen las decenas de personas asesinadas sólo durante estas primeras semanas del año y también las más de 44.000 personas que murieron esperando una atención de salud en el sistema estatal durante el 2022. También duelen los más de 50.000 estudiantes que desertaron de la escuela sólo durante el 2023 y las casi 900.000 personas actualmente desempleadas según cifras del INE, las que extraoficialmente son muchas más, pero no son posibles de catastrar. Hay otras situaciones que debiéramos tener presentes en el ámbito del trabajo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que Ud. escuchó hablar de los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, los “Ninis”? De hecho, si uno bucea en los medios de comunicación, las últimas noticias en relación a los “Ninis” datan del año 2021. Año en que, según el INE, aproximadamente el 14% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudiaban ni estaban ocupados. Entonces, la pregunta obvia es ¿qué pasó con los más de 360.000 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban? En esta columna te lo cuento.