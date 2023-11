El asilo contra la opresión

Con frecuencia la política se refiere a la emigración forzada enfatizando el drama humano que conlleva. Sin embargo, esa tragedia, que se exterioriza con cierta frivolidad, pocas veces se traduce en acciones y decisiones concretas para atender con relativa suficiencia la historia que se han visto obligadas a vivir miles de personas en América Latina y el Caribe. Lamentablemente, la hipocresía no se agota en derramar públicamente lágrimas de cocodrilo, porque mientras lo

hacen continúan permitiendo que más personas ingresen al país para eventualmente correr el mismo trágico destino, o se dedican a robar la plata destinada a mejorar las condiciones de quienes viven en situaciones precarias a través de fundaciones truchas el estilo de Democracia Viva, como lo ha descrito el propio Contralor General de la República. Los ciudadanos no podemos caer en la misma hipocresía y frivolidad presidencial. La migración forzada desde países con

dictaduras es un drama humano que no debe dejarnos indiferentes.