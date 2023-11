Los ataques de Boric a la prensa

Pocos presidentes han atacado más la libertad de prensa que Gabriel Boric. Tanto es así, que ha pasado a estar en la misma lista que aquellos mandatarios conocidos internacionalmente por su maltrato a los medios de comunicación.

Recapitulando cuántas veces el presidente Boric se ha burlado, ridiculizado, increpado, cuestionado, quejado públicamente o apuntado con el dedo a medios de comunicación o personas que trabajan en ellos, me di cuenta que eran muchas más de las que yo podía recordar. Por esta razón, me pareció importante dejar un registro cronológico de las mismas. Las acciones antidemocráticas del presidente parecen un pelo de cola, pero no lo son. La reacción y condena relativamente transversal constituye una reserva de libertad y continuidad democrática en Chile.