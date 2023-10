A favor de un Chile que avanza

No hay tal cosa como un proceso político sin riesgos. Este proceso constitucional obviamente no escapa a esa regla general. Pero dada la seriedad institucional que se ha mostrado, los avances en materia de contenidos que describí, y sobre todo, la apremiante necesidad que tenemos de contar con estabilidad institucional para este país vuelva a crecer y se pueda abocar a los dolores que de verdad flagelan a millones de personas, una propuesta así no solo puede, sino que debe ser aprobada.