El arrepentimiento de octubre

Es un hecho que a una parte importante de los chilenos nos cambió la vida después del 18 de octubre de 2019. ”No son 30 pesos, son 30 años” decía la consigna sustentada por una parte en la omisión consciente de los avances de las últimas décadas, pero también en la ilusión de que Chile tenía un piso que no era susceptible de retroceder ¡cuánto nos equivocamos! Fueron los 30 pesos más caros de la historia reciente. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Hemos aprendido de la Revolución de Octubre de 2019 y ese es el primer paso para enmendar el rumbo. En esta columna comparto contigo esos aprendizajes.