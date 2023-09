De la crítica, nada sale

Estos ejemplos no son ejemplos. Son una explicación. Una explicación de que las cosas no funcionarán mejor si solo se ofrece una crítica despiadada y un conjunto de ideas de dudosa aplicación. No funcionará el modelo económico del presidente Boric que se basa en una crítica al capitalismo, sino ofrece nada a cambio. En rigor, nada funcionará si no se ofrece nada alternativo y concreto. Porque de la crítica y el emplazamiento, nada sale. Y en rigor, de la nada, nada sale.