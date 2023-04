Una incoherencia bastante consistente

Hoy día la delincuencia es un drama irrefutable. Y la inflación es un problema real. No son asuntos de elites. No son un invento de la derecha. No son fake news de los conservadores que quieren mantener a toda costa el status quo. Y ahora que el Frente Amplio es Gobierno, quizás de buena fe y de manera inconsciente, muy influidos por estos autores, estiman que las instituciones que antes eran atacadas y horadadas de manera directa por ellos, son útiles para batallar en contra de los grupos precarizados que hoy requieren más ayuda. Y por eso esas instituciones tienen que ser apoyadas, sin dar mucha explicación, basados en los discursos de siempre: la profundización de la democracia, mayores libertades individuales, reformas estructurales, la justicia social.

Esta es una hipótesis que puede explicar por qué el Gobierno no hace lo que es evidente, como es explicar estas aparentes contradicciones. Permite entender por qué se mueven con tanta ambigüedad. Y sobre todo, ayuda a ver que, lo que para uno es una inconsistencia, para ellos sería una total coherencia.