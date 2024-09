Joe Vasconcellos Revela Su Difícil Comienzo En La Música Y Que Tocó En Un Grupo Nudista

En un distendido y franco diálogo con Luna Marinetti, el destacado músico chileno-brasileño repasó sus 44 años de carrera musical, recordando su paso por Congreso, además la estrecha relación que generó con María Creuza y el vínculo que tuvo con Mercedes Sosa. Aunque también tuvo conceptos para su primer “pituto” con gente sin ropa.

Joe Vasconcellos fue el invitado especial del primer capítulo del nuevo programa de TV Bío Bío “Siguendo (a) la Luna”, conducido por la cantante Luna Marinetti.

Allí el multiintrumentista de 65 años hizo un recorrido por su trayectoria musical, la que comenzó en 1980 y que hasta hoy ha sido muy fructífera.

Aunque reconoció que el principio no fue nada fácil ya que su entorno no veía con muy buenos ojos el tocar instrumentos y cantar. “Decían que me iba a morir de hambre”, expuso.

Asimismo, comentó la importancia de haber pertenecido al Grupo Congreso y dio detalles de la relación musical que tuvo con las destacadas cantantes Maria Creuza y Mercedes Sosa.

Dentro de sus anécdotas resaltó la vez que estuvo en un grupo musical nudista, especificando que no era él quien se sacaba la ropa si no el público. “Se movían los potos adelante mío”, recordó entre risas.

Revisa la entrevista completa en el video de “Siguiendo (a) la Luna”.