Hosaín Sabag y relación de Allende con Altamirano y grupos de extrema: "Era prisionero de ellos"

Hosaín Sabag, ex diputado y senador de la Democracia Cristiana, fue uno de los parlamentarios que firmó y apoyó el Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República, del 22 de agosto de 1973. El 11 de septiembre, Sabag presenció el bombardeo a La Moneda a pocos metros del palacio de gobierno, desde el entonces Hotel Carrera.

El exdiputado de la Democracia Cristiana (DC) en la época de la Unidad Popular, Hosaín Sabag, comentó la relación que mantenía Salvador Allende con Carlos Altamirano y grupos de extrema izquierda.

Aseguró que Allende “era prisionero de ellos”, que podía llegar a acuerdos con Patricio Aylwin o el Cardenal Raúl Silva Henríquez, pero que “estaban mandando” los extremos. “Le faltó carácter para imponer él su voluntad”, sostuvo.

Sobre lo motivos que propiciaron el golpe de Estado de 1973 y la intervención estadounidense, sostuvo que “es evidentemente que cuando el gobierno estaba pasando por encima de toda la Constitución, de todas las leyes, la Corte Suprema había representado por enésima vez al presidente de la República, que atropellaba la Constitución, que atropellaba las leyes, que estaba tomándose las propiedades sin ningún tipo de expropiación ni indemnización, y que los fallos judiciales no se respetaban. La Contraloría exactamente igual… Eso tuvo que haber tenido repercusiones, seguramente, con las inversiones mineras y recursos de Estados Unidos”.

Además, relató cómo presenció el bombardeo de la casa presidencial el 11 de septiembre: “Me fui con mi señora en auto para Santiago (de Concepción) el día 10 (de septiembre), para llegar a la sesión del 11. Por el camino, pasaba mi carnet de diputado, habían puros milicos, me hacían como un desprecio… Llegué muy tarde y el ambiente (estaba) enrarecido. Yo tenía un departamento lejos. Tomé el ascensor y me fui al Hotel Carrera, donde está la Cancillería hoy, al frente de La Moneda. En la mañana, como a las 06:00 AM balazos, que lo otro. Nos asomamos a la ventana, estaba todo convulsionado y después nos dijeron ‘tienen que irse todos al subterráneo’. Me fui al entrepiso y miré al frente toda La Moneda, vi el bombardeo en primera fila”.

Hosaín Sabag también se refirió a la figura de Salvador Allende y decisión de entregar su vida: “A lo mejor en su conciencia, él se encontraba culpable de lo que había pasado, porque si hubiese actuado de otra manera, más inteligente, por supuesto que no habríamos llegado a esto. Esta misma situación de la renuncia de los parlamentarios y la él (propuesta por la DC), la otra que decía que se ausentara del país por un años y después volviera a tomar el poder si estaban las cosas normales; todo lo desechó. Y él no fue capaz de parar los excesos (Carlos) Altamirano y a los otros grupos extremistas. Si él se impone, seguramente, hubiera tenido otro cariz. El discurso que llamaba a un plebiscito para resolver todos los problemas, a lo mejor se pudo haber hecho antes y solucionar todo”.